The Walking Dead Onslaught aiguise sa sortie pour le 29 septembre

Il était prévu que l’on en sache davantage sur The Walking Dead Onslaught, au courant de l’été à la suite d’une vidéo montrant Norman Reedus se félicitant de la fin de l’enregistrement du doublage, eh bien c’est chose faite. D’une part, du côté de la date de sortie, que l’on peut maintenant établir au 29 septembre, et d’autre part, concernant un nouvel extrait de gameplay du titre.

Prêt pour un automne sanglant ?

Grâce à ce trailer, nous pouvons donc voir nos 4 héros en action, peu de temps après les événements les ayant opposé aux Sauveurs. Qu’il s’agisse de Michonne et son katana, ou de Daryl, Rick et Carol équipés entre autres d’une arbalète, d’armes à feu ou de couteaux parmi les 24 armes disponibles, la tuerie en réalité virtuelle s’annonce aussi jouissive que stressante en cas de débordement, avec sa grosse pointe de gore et de démembrement.

La campagne vous laissera uniquement incarner Daryl tandis que le mode Scavenger « rejouable à l’infini » vous proposera des missions d’approvisionnement dans la peau cette fois-ci de n’importe quel personnage.

Rappelons que notre premier aperçu manette en main avait laissé entrevoir un FPS en VR très encourageant, ce qui est une bonne nouvelle concernant cette licence qui a pas mal soufflé le chaud et le froid sur la scène vidéoludique, un peu à l’image de la série TV à partir de laquelle le jeu est adapté.

Notez enfin que les précommandes de The Walking Dead Onslaught vous donneront accès en exclusivité à un katana ainsi qu’un couteau dorés, accompagnés de deux skins : « Shérif » pour Rick, et « Chasseur » pour Daryl.

Le titre de Survios est donc à retrouver sur PlayStation VR, Oculus et SteamVR (via le Valve Index et le HTC Vive) à partir du 29 septembre.