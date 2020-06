Initialement prévu pour sortir en fin d’année dernière, The Walking Dead: Onslaught se fait désirer et n’a toujours pas de nouvelle date de sortie. Mais heureusement, Norman Reedus a de bonnes nouvelles : il devrait y avoir du nouveau cet été !

Norman Reedus n’est plus livreur de colis

Alors que The Walking Dead: Saints and Sinners, basé sur les comics de Robert Kirkman et Tony Moore, est sorti depuis ce début d’année, le FPS The Walking Dead: Onslaught se basera quant à lui sur la série TV. Et qui de mieux pour en faire la promotion qu’un acteur de la série ? Norman Reedus a profité de l’Upload VR Showcase pour annoncer qu’il avait terminé ses séquences de doublages pour le titre en réalité virtuelle de Survios.

Mis à part cette annonce de Norman Reedus, ce court trailer de 30 secondes n’a rien dévoilée de The Walking Dead: Onslaught. Malgré tout, du gameplay sera dévoilé dès cet été. Espérons que cette attente sera bénéfique, et que le titre de Survios plaira aux fans de la série !

The Walking Dead: Onslaught sortira sur PC via Steam VR, PlayStation VR et Oculus à une date encore inconnue.