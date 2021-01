The Medium a droit à un nouveau trailer en live-action

Au fur et à mesure que l’on se rapproche de sa sortie, The Medium fait de plus en plus parler de lui. Dernièrement, on a pu jeter un oeil au gameplay du titre, qui nous proposera d’alterner entre deux mondes, et c’est aujourd’hui une vidéo en live-action qui nous est présentée, avec de vrais acteurs.

Un nouvel aperçu de l’ambiance du jeu

On y voit donc une nouvelle fois l’ambiance si pesante du jeu, où notre héroïne devra enquêter au sein d’un bâtiment délabré sur la disparition d’une jeune fille. L’occasion de nous montrer la dualité des deux mondes, dans un trailer haletant, rempli de cris d’épouvantes et de situations paranormales.

The Medium sera disponible sur PC et Xbox Series dès le 28 janvier, et sera directement disponible dans le Xbox Game Pass.