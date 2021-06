The Medium arrivera bien sur PlayStation 5 le 3 septembre

On savait déjà plus ou moins que The Medium arriverait sur PlayStation 5 grâce à un listing de l’ESRB, qui se trompe rarement. Ce n’était donc qu’une question de temps avant que cela soit officialisé, et Bloober Team a choisi d’annoncer cela en même temps que la diffusion du Nintendo Direct. Quel timing.

Pas besoin d’être médium pour l’avoir vu venir

La Xbox Series perdra donc une de ses exclusivités consoles dès le 3 septembre prochain, avec l’arrivée de The Medium sur PlayStation 5. On a ici droit à une première vidéo du jeu tournant sur la console de Sony. le titre sera donc bien le même que sur PC et Xbox Series, comme on pouvait s’y attendre.

Pour en savoir plus sur The Medium, n’hésitez pas à consulter notre test paru en janvier dernier.