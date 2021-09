The Medium : Le jeu de Bloober Team disponible dès aujourd’hui sur PS5

D’abord sorti en janvier 2021 sur PC et Xbox Series X|S, The Medium célèbre aujourd’hui sa sortie en version numérique et physique sur PS5 en profitant des fonctionnalités uniques de celle-ci. En effet, Marianne pourra exploiter pleinement ses pouvoirs dans une expérience plus immersive grâce à la DualSense de la console.

Le titre le plus ambitieux de Bloober Team sur PS5

Pour rappel, le thriller psychologique de Bloober Team met en avant l’aventure de Marianne, une médium possédant la capacité d’interagir avec un autre plan de la réalité, où résident différentes entités pour la plupart malveillantes. Notre protagoniste décide d’enquêter sur la disparition d’une jeune fille. Ce périple va alors l’amener à découvrir de nombreux secrets et en apprendre plus sur elle-même.

Espérons que cette édition PS5 apporte différentes améliorations en bonifiant par exemple le cachet graphique du titre ou en profitant pleinement des fonctionnalités de la DualSense afin de rendre la campagne plus immersive que jamais. Pour vous faire un premier avis sur le titre, vous pouvez vous orienter vers notre test du jeu réalisé sur PC via la plateforme Steam.