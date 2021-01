The Medium dévoile 14 nouvelles minutes de gameplay

Repoussé jusqu’à la fin du mois de janvier, The Medium commence à beaucoup se montrer avec plusieurs vidéos qui nous présentent un peu plus le concept du jeu de Bloober Team. Le studio dévoile justement 14 minutes de gameplay inédites afin d’illustrer cela à nouveau.

Une enquête surnaturelle

Cet extrait nous montre donc un peu plus en détail la mécanique des deux mondes, dans lesquels notre héroïne passera de l’un à l’autre pour tenter de résoudre tous les secrets qui se cachent dans ces lieux.

La recherche d’indices sera donc au coeur du gameplay, tout comme l’infiltration et l’exploration qui mettra bien en avant l’univers sombre et angoissant du jeu.

The Medium sera disponible sur PC et Xbox Series dès le 28 janvier, et disponible dans le Game Pass le jour de sa sortie.