The Medium : Le jeu d’horreur va aussi être adapté en série télévisée

On aurait préféré que Bloober Team nous donne des nouvelles concernant le supposé remake de Silent Hill 2, mais on a bien compris que l’on devrait être attendre longtemps avant que Konami officialise le retour de la licence. D’ici là, le studio polonais compte bien capitaliser avec sa licence maison, The Medium, non pas avec un nouveau jeu, mais avec une adaptation en série télévisée, puisque c’est bien la mode en ce moment.

Parce qu’on manquait d’adaptations de jeux…

Les adaptations de jeux en films ou en séries, on en voit pas le bout, et on imagine que cette tendance ne va pas s’arrêter avant un moment, bien au contraire. Il faut dire qu’à partir du moment où un It Takes Two ou un Gran Turismo peuvent avoir droit à des adaptations, il faut s’attendre à tout dans ce milieu.

Aujourd’hui, c’est The Medium qui officialise son passage au petit écran avec la mise en place d’une série, qui sera produite par Bloober Team et par Platige Image. Le projet sera dirigé par Tomasz Bagiński, qui a déjà fait ses armes sur la série The Witcher de Netflix, mais qui est aussi le futur réalisateur du film Saint Seiya. Sacré grand écart avec la série The Medium donc, mais on nous promet que cette dernière est développée de manière conjointe avec le studio pour retrouver l’authenticité du jeu.

Comprenez bien que pour le moment, la production n’a pas été lancée, et que seul l’accord entre Bloober Team et Platige Image vient d’être signé. Aucun diffuseur n’a été annoncé pour l’instant. Il faudra donc être patient avant de voir les débuts de cette nouvelle adaptation.