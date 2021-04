The Last of Us Part III : Un scénario déjà en tête pour Neil Druckmann, mais rien n’est fait

La licence The Last of Us a encore de beaux jours devant elle, et on devrait normalement voir débarquer un remake du premier opus sur PS5 si l’on en croit la dernière enquête de Bloomberg. Mais Neil Druckmann, qui est à la tête de la série, pense aussi à la suite, notamment à The Last of Us Part III qui fait déjà l’objet de toutes les rumeurs, et qui est visiblement aussi en discussion chez Naughty Dog.

Un troisième opus dans toutes les têtes

Lors de son passage dans le podcast Script Apart (rapporté par IGN), Neil Druckmann a laissé entendre qu’une suite était déjà dans sa tête, avec un pitch déjà pensé sans que rien ne soit fait pour le moment :

« Je sais pas à quel point je peux révéler des choses… Halley Gross [co-scénariste de TLOU 2] et moi avons écrit un brouillon pour une nouvelle histoire, que nous ne réalisons pas – mais qui j’espère verra le jour – qui explore un petit peu ce qui se passe après le jeu. Nous verrons. »

Il précise que The Last of Us Part III est discuté en interne, mais qu’il est loin d’être certain que le jeu puisse arriver un jour :

« Ces jeux prennent tellement de temps à être réalisés. Pour The Last of Us Part II, j’y ai réfléchi pendant 7 ans, entre le temps où le premier jeu est sorti et lorsque celui-ci est arrivé. »

Il continue :

« Nous prenons beaucoup de temps pour explorer différentes idées, pour ce qui sera soit The Last of Us Part III, soit quelque chose de nouveau, soit quelque chose en rapport avec de vieilles franchises que nous voulons voir revenir J’aime explorer tout cela, regarder ces idées et me dire : okay, nous avons toutes ces idées en face de nous. En tant que studio, sur quoi veut-on s’engager ? Parce que c’est un engagement immense – d’argent, de temps, de passion, de talent, alors il faut penser à toutes les coûts qui veinent avec cela. »

Il parle également de la direction que pourrait prendre un troisième jeu, qui doit maintenant se conformer à un schéma bien précis :

« Avec un jeu, il n’y a pas de schéma de ce qu’est une franchise. Avec deux jeux, il commence a y en avoir un – maintenant je sens qu’il y a une structure et des thèmes auxquels on doit se fixer si l’on doit faire un troisième jeu. »

Rien n’est encore décidé donc au sein de Naughty Dog, mais on imagine que ce début de réflexion pour The Last of Us Part III risque fort de nous amener quelques part dans les années à venir.