The Last of Us Part II Remastered est officiel, voici les nouveautés PS5, la date et un nouveau mode de jeu

Le remaster de trop ?

Les plus sceptiques grinceront un peu des dents : Sony nous pond un nouveau remaster, pour un titre sorti il y a à peine 3 ans et qui était déjà magnifique au lancement. Bien qu’un patch nouvelle génération avait déjà été déployée depuis, The Last of Us Part II revient avec une version PS5 native : un remaster qui apporte moult améliorations graphiques et qui accueille quelques nouveautés pour tout de même justifier un nouvel achat.

Malgré un matériau de base déjà très beau en 2020, il faut tout de même avouer que les premières images de cette nouvelle mouture flatte la rétine. Un gap moins important que ce que l’on a pu ressentir avec The Last of Us Part I mais qui fera tout de même plaisir aux fans des aventures d’Ellie et Joël : le jeu est optimisé pour la PS5, avec des améliorations visuelles, de la 4K native en mode fidèle, un 1440p upscalé en mode performance, du framerate débloqué sur les téléviseurs équipés VRR, les fonctionnalités de la DualSense et des temps de chargement améliorés.

Bref, la fournée habituelle, que vous pouvez brièvement apprécier dans cette première bande-annonce, à laquelle s’ajoute quelques nouvelles options d’accessibilité : il est maintenant possible d’activer l’audio descriptif ou encore d’ajouter de la voix à la manette pour suivre un peu mieux la parole des personnages.

Quelques nouveautés au programme

A première vue, un simple remaster sur le papier. Naughty Dog veut tout de même justifier le rachat en apportant quelques nouveautés : si l’on survolera rapidement la présence de skins bonus pour Ellie, Abby et leurs armes, c’est surtout la présence de No Return que l’on retient : il s’agit d’un mode roguelike qui vous permettra d’enchaîner les niveaux et les rencontres aléatoires.

Dans celui-ci, on pourra jouer plusieurs personnages de la franchise : on peut apercevoir Lev mais également Jesse et Dina qui seront jouables. Chacun d’entre eux devrait profiter de styles différents et l’objectif est bien sûr d’avancer le plus loin possible, en réessayant encore et encore les niveaux, comme tout bon roguelike. Il y aura des récompenses (personnages et skins) à la clé et un système de classement mondial.

Enfin, d’autres petites nouveautés font également leur apparition : le mini-jeu de la guitare sera désormais jouable librement via un mode dédié, où l’on pourra choisir son personnage et son lieu pour gratter les cordes. Mais pour titiller les fans, des « niveaux perdus » ont été rajoutés, autrement dit de nouvelles séquences jouables qui avaient été supprimées du jeu de base. Il ne s’agit pas de vrais niveaux mais des morceaux supprimés qui permettent d’en voir plus sur le monde. Ils sont accompagnés des commentaires des développeurs : d’ailleurs, une option permet d’inclure les commentaires de l’équipe (Neil Druckmann, Halley Gross, Troy Baker, Ashley Hohnson et Laura Bailey) façon coulisses de film.

Une édition physique semi-collector

En plus de l’édition standard, une édition « collector » sera proposée : estampillée The Last of Us Part II Remastered W.L.F. Edition, celle-ci regroupe :

Un steelbook

Le jeu en physique

Du contenu digital

Un set de pins

Un écusson de la W.L.F

Un total de 47 cartes à collectionner, dont huit cartes holographiques

Quelle date et à quel prix ?

Pour l’instant, le prix n’est pas connu, bien qu’on imagine que le remaster sera vendu plein pot. Après tout, Sony nous avait déjà bien habitués à ça sur les précédentes moutures. On peut tout de même noter que la mise à niveau nouvelle génération sera disponible au prix de 10€, ce qui vous permet de passer à la version PS5 tout en profitant des améliorations graphiques et des nouveautés listées plus haut.

Les précommandes ouvriront le 5 décembre dans la journée : on a également la date de sortie définitive du jeu. Prenez votre agenda, rendez-vous le 19 janvier 2024 pour la sortie de The Last of Us Part II Remastered sur PlayStation 5. Comptez-vous craquer pour cette nouvelle version ?