The Last of Us Part II fait sa promotion avec un spot publicitaire

On s’approche doucement de la sortie de la suite de The Last of Us et sans surprise, Sony en profite pour alimenter la communication autour du titre. Si l’on a eu droit à une bonne vingtaine de minutes de gameplay il y a peu, c’est désormais au tour d’une vidéo commerciale de faire son apparition.

Ellie la survivante

Cette vidéo est la version longue d’un spot publicitaire diffusé à la télévision et sur d’autres canaux. Celle-ci double les 30 secondes du spot initial et nous permet de voir notre héroïne en pleine action. On la voit courir, riposter, se cacher, reprendre son souffle. Bref, une véritable routine de survivante. Le tout est en CGI et est très joli à regarder.

Plus que quelques jours avant la sortie de The Last of Us Part II. Le rendez-vous est donné le 19 juin pour sa sortie sur PlayStation 4. Les tests, dont le notre, tomberont le 12 juin.