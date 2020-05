The Last of Us Part II : le State of Play lâche une tonne d’infos sur le jeu et du gameplay

A peine quelques semaines avant sa sortie, The Last of Us Part II profite d’un State of Play dédié pour nous bombarder d’informations, et le tout présenté par Neil Druckman, vice président de Naughty Dog et l’un des créateurs de la licence. Voici ce qu’il fallait retenir.

Ellie plus violente que jamais

Sept ans après ses aventures mouvementées avec Joël, que l’on voit d’ailleurs en coup de vent, Ellie est l’héroïne principale de cette suite tant attendue. Elle a bien grandie, mais elle s’est surtout endurcie comme ce State of Play nous l’a prouvé à de nombreuses reprises.

Un monde plus grand et toujours aussi apocalyptique

Naughty Dog a tout d’abord voulu montrer que l’univers de The Last of Us Part II est le plus grand et le plus ambitieux du studio. On évoluera principalement dans un zone de quarantaine à Seattle. L’exploration semble en effet bien plus poussée avec des extérieurs très vastes (au point d’avoir besoin de transport en cheval ou en bateau), mais également beaucoup de zones à l’intérieur dont des bâtiments gardant encore des surprises bourrées d’infectés.

On constate également plus de verticalité, mais surtout des détails à la pelle. On ne peut pas lui retirer qu’il est visuellement magnifique.

Infectés ou militaires même combat

Dans cette zone de quarantaine, deux dangers majeurs seront présents : les infectés et une faction militaire appelée la WLF. On retrouve le système de craft du premier opus dans une version encore améliorée pour plus de personnalisations mais surtout un gameplay qui semble laisser bon nombre de possibilités même l’on a encore l’impression que ce soit quelque peu scripté à certains moments.

L’infiltration a largement été mis en avant avec de nouvelles mécaniques comme les chiens qui pistent notre odeur, ou encore les hautes herbes qui cachent notre héroïne à un certain degré. La palette de coups semble également plus nombreuse avec les différentes interactions avec l’environnement et les objets obtenus via le craft. On nous a aussi montré que l’on pouvait inciter les infectés et la WLF à se battre entre eux pour faire un peu de ménage avant un assaut.

Bref, le titre recèle encore de nombreuses surprises, mais si vous voulez un aperçu plus brute du gameplay pendant un long moment, on vous conseille d’aller jusqu’à 15:00 de la vidéo ci-dessus.

The Last of Us Part II sortira le 19 juin prochain exclusivement sur PlayStation 4. Faites attention tout de même car des spoils circulent toujours depuis un moment.