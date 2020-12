The King of Fighters XV se présentera le 7 janvier

SNK aura des choses à montrer le 7 janvier 2021, dont le très mystérieux King of Fighters XV dont on n’avait pas eu de nouvelles depuis son annonce en 2019. Il y aura également des infos sur la saison 3 de Samurai Shodown.

Mise à jour : Des dessins de Leona et K’ sont également visibles de façon subliminale dans le teaser. Ils ont été ajouté à la fin de cet article.

Rollback ou pas rollback ?

Lors de l’E3 2019, on avait eu droit à un simple logo King of Fighters XV suivi d’un « Maintenant en développement ». Aujourd’hui lors d’un stream dédié à l’esport, le producteur Yasuyuki Oda et le designer Eisuke Ogura ont fait une courte apparition (sans le Prince héritier d’Arabie Saoudite) pour teaser KOF 15. On a ainsi aperçu une nouvelle version du logo ainsi que quelques dessins préparatoires pour Kyo Kusanagi, Benimaru Nikaido et Shun’Ei.

On se doute donc que les trois combattants seront bien jouables et on les verra peut-être en action dès le 7 janvier puisque SNK compte dévoiler à ce moment-là un premier trailer de gameplay. Shun’Ei gardera le rôle principal du jeu qui se déroule peu de temps après KOF 14. Aucun indice sur les plateformes et encore moins sur la date mais on nous prévient au moins que l’équipe n’est plus la même que pour le jeu précédent pour un épisode encore plus ambitieux.