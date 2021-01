The King Of Fighters XV : sortie en 2021 et premières images

The King Of Fighters XV n’a pas eu droit à sa fameuse présentation dont on ne connait toujours pas la nouvelle date. Mais il y a visiblement eu un loupé du côté de l’Espagne puisque le communiqué envoyé à la presse pour parler de The King of Fighters XIV Ultimate Edition comportait des images de sa future suite, avec même l’année 2021 évoquée pour la sortie du jeu. Le site Gematsu s’est donc empressé de les retrouver pour les mettre en ligne.

The Leak of Fighters XV

Rien d’incroyable pour l’instant mais on peut au moins découvrir le style graphique du jeu ainsi qu’une partie du casting. On voit donc des premières images de :

Shun’ei

Kyo Kusanagi

Benimaru Nikaido

K’

Mai Shiranui

Leona Heidern

Il faut dire qu’en dehors de Mai, ils avaient déjà eu droit à son dessin de production dans le teaser. On suppose que tout ce beau monde montrera un peu de gameplay lors de la bande-annonce officielle qui ne devrait plus tarder.

The King of Fighters XV sortira donc en 2021 mais malheureusement, nous ne connaissons pas encore ses plateformes puisque aucun logo n’est présent sur l’image qui indique cette très large fenêtre de lancement.