The Hundred Line: Last Defense est le nouveau RPG tactique des créateurs de Danganronpa

Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics fait revivre Marvel vs Capcom 2 et 6 autres grands jeux sur PC, PS4 et Switch

Fantasian Neo Dimension : Le RPG du créateur de Final Fantasy sort enfin sur PC et consoles après avoir été réservé à l’Apple Arcade

Super Mario Party Jamboree débarque cet automne et sera le plus grand Mario Party de la série

Les deux jeux Ace Attorney Investigations arrivent dans une compilation traduite en français

Stray : L’aventure chat-berpunk se dégourdira les pattes fin 2024 sur Nintendo Switch

Perfect Dark revient sur Switch avec le Nintendo Switch Online, en plus de trois autres jeux

Test Capes – Les super héros, est-ce devenu has been ?

Fairy Tail 2 : La suite du RPG développé par Gust est annoncée et couvrira la toute fin du manga

Nintendo Direct : Le résumé de toutes les annonces du 18 juin (Metroid Prime 4, Zelda, Mario & Luigi…)

Donkey Kong Country Returns HD : Le platformer 2D sorti sur Wii et 3DS revient sur Switch le 16 janvier 2025

Metroid Prime 4: Beyond : La prochaine aventure de Samus resurgit enfin avec un nouveau nom et un horizon de sortie pour 2025

Dragon Quest III HD-2D Remake : nous avons joué en avant-première à ce monument du JRPG remis au goût du jour

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom annoncé avec Zelda en héroïne principale et une nouvelle Switch Lite collector

Mario et Luigi : l’Épopée Fraternelle est annoncé sur Switch avec une date de sortie fixée fin 2024

Dragon Quest III HD-2D Remake dévoile sa date de sortie, Dragon Quest I & II HD-2D Remake arriveront en 2025

Aperçu Les Schtroumpfs : L’épopée des rêves – Un contenu classique mais de bonnes idées qu’il nous faudra encore vérifier sur la durée

Elden Ring : Que vaut l’immense DLC Shadow of the Erdtree ? Notre test après y avoir joué 30 heures

Xbox Game Pass : EA Sports FC 24, My Time at Sandrock… Voici les jeux à venir en juin

Galvanic Games, le studio derrière Wizard With A Gun, annonce sa fermeture

Evotinction : Cinq ans après son annonce, le jeu de hacking et d’infiltration a une date de sortie

Greedfall 2: The Dying World – On y a joué, une suite au RPG encore plus ambitieuse ?

Dragon Age: The Veilguard fait le plein de nouvelles informations (période, gameplay, fonctionnalités…)