The Hundred Line: Last Defense Academy sort sa démo sur Steam et vous laisse découvrir son prologue

Une démo Switch arrivera bientôt

Cette démo de The Hundred Line: Last Defense Academy vous fera découvrir le tout début du jeu, soit le prologue. Dans celui-ci, vous pourrez vivre une semaine complète aux côtés des jeune lycéens chargés de repousser les assauts de créatures féroces, en sachant que le jeu va narrer cette histoire sur une centaine de jours. Lorsque le jeu complet sera disponible, vous pourrez transférer votre sauvegarde et reprendre votre aventure juste après cette démo. Notez que cet essai n’est visiblement pas traduit en français pour le moment.

Pour le moment, la démo du jeu n’est disponible que sur Steam. Mais Aniplex et Too Kyo Games ont annoncé qu’une démo est également prévue sur Switch à une date ultérieure, non précisée pour le moment.

The Hundred Line: Last Defense Academy sera disponible sur PC (via Steam) et Nintendo Switch dès le 24 avril 2025.