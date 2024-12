The Hundred Line: Last Defense Academy, le nouveau jeu des créateurs de Danganronpa, sortira en avril prochain

Le Danganronpa sauce RPG lycéen précise sa sortie

Le titre a été dévoilé lors du Nintendo Direct du mois de juin et nous a laissé entrevoir une sortie en début d’année 2025. Avec une nouvelle vidéo publiée par XSEED Games, qui s’occupera de l’édition du jeu dans nos contrées, on peut brièvement en voir un peu plus sur ce The Hundred Line: Last Defense Academy, tout en apprenant sa date de sortie. Notez donc dans vos agendas que ce RPG sera disponible sur PC (via Steam) et Nintendo Switch dès le 24 avril 2025, soit en même temps que la version japonaise.

Une sortie en version physique est également prévue pour le jeu, ainsi qu’une édition limitée (seulement sur Switch). Affichée à 99,99 $, cette édition contiendra les éléments suivants :