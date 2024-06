Le studio Too Kyo Games s’est mis dans une situation délicate pour financer The Hundred Line: Last Defense

Un projet de vie ou de mort pour le studio

Si The Hundred Line: Last Defense ne connait pas un succès commercial, cela pourrait sonner la fin de Too Kyo Games. C’est un peu dramatique dit comme cela, mais c’est ce que l’on retire de la dernière interview de Kazutaka Kodaka chez Famitsu, le réalisateur et scénariste du jeu.

On comprend que le développement du jeu a démarré il y a de cela 6 ou 7 ans mais les choses ne se sont pas déroulées comme cela était prévu, au point de devoir annuler le projet dans un premier temps. L’idée de The Hundred Line: Last Defense était pourtant trop tentante pour ses créateurs qui ont décidé de tout reprendre à zéro, en se demandant d’abord si le jeu devait avoir l’échelle d’un titre indépendant. Mais l’ambition était plus grande, contrairement aux finances de Too Kyo Games qui étaient réduites.

Kodaka indique que le studio a donc contracté des dettes importantes pour financer le jeu, même après avoir investi toutes leurs finances. Aniplex s’est heureusement greffé au projet pour servir d’éditeur, tandis que Media.Vision a rejoint Too Kyo Games pour développer le titre, ainsi que Jet Studio, déjà familier avec Danganronpa et Rain Code. Ce qui n’empêche pas le studio de jouer son futur ici :

« Parce que nous avons réussi à faire ce titre, c’est un travail que Too Kyo Games peut fièrement qualifier de « d’obsession » ou de « point culminant » de nos efforts jusqu’à présent. Nous avons encore des dettes à payer, donc c’est aussi un titre pour lequel nous « risquons notre vie » »

Un sacré pari que l’on espère payant pour le studio, afin qu’il puisse se rembourser et financer d’autres projets à l’avenir. Pour rappel, The Hundred Line: Last Defense est prévu pour le début d’année 2025 sur PC et Switch.