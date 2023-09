The Elder Scrolls VI, exclusif Xbox ou non ? Phil Spencer ne veut toujours pas répondre

La question qui fâche

The Elder Scrolls VI peut-il sortir sur une console PlayStation malgré le rachat de ZeniMax par Microsoft ? Phil Spencer a souvent été interrogé sur ce propos, et la question est revenue cette semaine lors d’une interview de Bloomberg à propos du lancement de Starfield. En parlant de ce dernier jeu comme une exclusivité, l’une des journalistes chargée de l’interview a rebondi sur le sujet en demandant si The Elder Scrolls VI bénéficierait du même traitement, avec une exclusivité console. Sans surprise, Phil Spencer a préféré botter en touche en répondant de la manière la plus vague possible :

« Nous examinons la situation au cas par cas avec les jeux que nous développons. Nous voulons nous assurer que nos jeux sont disponibles sur de nombreuses plateformes différentes : sur nos consoles Xbox, sur PC, également via le cloud, ces jeux peuvent être disponibles sur presque tous les appareils compatibles Web. Nous envisageons les millions et les millions de joueurs qui auront accès à Starfield et aux autres jeux Xbox Game Studios. Il s’agit vraiment de donner aux joueurs le choix de la façon dont ils veulent jouer et de constituer leur bibliothèque de jeux. »

Un signe d’ouverture habituel venant de Phil Spencer, qui ne veut pas dire pour autant que TES VI arrivera sur d’autres plateformes que la Xbox et le PC. Après tout, un peu plus tôt cette année, Spencer avait répondu de la même manière face à la FTC, en indiquant que le jeu était encore si loin de sa sortie que les plateformes visées n’étaient pas encore tout à fait déterminées.

Le mystère restera donc total pendant encore un bout de temps. On imagine que Starfield va aussi déterminer la stratégie de Xbox pour les prochains jeux Bethesda.