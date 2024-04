The Elder Scrolls : Aucune adaptation en série TV n’est prévue pour la licence selon Todd Howard

Il faudra attendre LA bonne vision

Après Fallout, peut-on imaginer une série TV The Elder Scrolls ? Après tout, la question se pose dans la mesure ou les adaptations de jeux vidéo sont légion aujourd’hui, et que les éditeurs n’hésitent pas à se lancer dans de multiples projets pour surfer sur la popularité de leurs licences. Mais concernant The Elder Scrolls, Todd Howard de Bethesda n’a visiblement aucun plan de prévu, comme il l’a expliqué à IGN à l’occasion de la présentation de la série Fallout :

« Tout le monde me demande à propos de The Elder Scrolls, et je ne fais que répondre que non. Vous ne savez jamais quand quelqu’un aura le bon projet. Je pense que [Fallout] est arrivé car les étoiles étaient alignées pour faire du travail de qualité. Ce n’était pas forcé. »

Personne n’a pitché de bonnes idées à Todd Howard pour adapter The Elder Scrolls en série, donc rien n’est prévu. Et c’est peut-être mieux comme cela, tant Hollywood ne manque pas de matière côté adaptations. Laissons plutôt Bethesda avancer sur The Elder Scrolls VI avant tout.