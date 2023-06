The Elder Scrolls VI ne sortirait pas avant 5 ans minimum, une version PS5 toujours en suspens

Pour la nouvelle génération de consoles ?

Si vous pensiez que Bethesda allait enfin pouvoir accélérer le rythme autour de The Elder Scrolls VI maintenant que le développement arrive à son terme, Phil Spencer a de mauvaises nouvelles pour vous.

Lors de l’audience, le PDG de Xbox a été interrogé sur l’état du jeu et sur sa potentielle exclusivité consoles. Lorsqu’il lui a été demandé si The Elder Scrolls VI serait exclusif Xbox, et n’aurait donc pas de version PS5, il a préféré botter en touche tout en expliquant que ce genre de décision n’avait pas été prise pour le moment, étant donné que la sortie du jeu est très, très lointaine :

« C’est dans de nombreuses années, mais c’est un jeu sur lequel nous avons annoncé que nous commencerions à travailler. Je pense que nous n’avons pas été clairs sur les plateformes sur lesquelles il sera lancé, compte tenu de l’état d’avancement du jeu […] Comme je l’ai dit avec Elder Scrolls 6, c’est tellement loin qu’il est difficile de savoir ce que seront les plateformes à ce stade. C’est la même équipe qui termine Starfield, qui sort en septembre. Nous parlons donc de ce qui sera là dans plus de cinq ans. »

The Elder Scrolls VI pas avant 2028, c’est donc bien possible, et si Phil Spencer est aussi prudent sur la question des plateformes, c’est peut-être parce que cette sortie lointaine permettra au jeu de sortir sur des consoles de nouvelle génération (même chez PlayStation). L’attente promet d’être interminable.