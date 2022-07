Accueil » Actualités » The DioField Chronicles : Le T-RPG de Square Enix sortira le 22 septembre sur PC et consoles

Officialisé lors d’un State of Play diffusé en mars dernier, The DioField Chronicles, le nouveau T-RPG conçu par Lancarse et édité par Square Enix, a refait surface ce week-end au cours d’un livestream. Disponible uniquement en japonais, l’événement a permis aux développeurs de dévoiler une bonne heure de gameplay de leur projet ainsi que sa date de sortie qui est fixée au 22 septembre sur PC et consoles.

Une démo prévue le 10 août

En plus de partager cette information, le studio japonais, qui a travaillé sur plusieurs titres comme Monark, Zanki Zero: Last Beginning et Lost Dimension, a annoncé qu’une démo sera disponible dès le 10 août sans préciser si elle sera accessible sur toutes les plateformes. Celle-ci contiendra l’intégralité du premier chapitre de l’aventure et il sera possible de transférer sa sauvegarde vers la version complète du jeu à sa sortie.

Notez également que Lancarse a profité de l’occasion pour montrer les différentes éditions physiques et numériques de sa production dont les précommandes ouvriront ce 7 juillet pour le marché japonais. En revanche, concernant le public occidental, il faudra patienter encore un peu pour savoir ce à quoi nous aurons droit.

Rendez-vous dans les prochaines semaines pour découvrir ce que nous réserve The DioField Chronicles sur Steam, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch.