The DioField Chronicle, où le précommander au meilleur prix ?

Le calendrier de fin d’année de Square Enix est bien chargé, et il commence fort avec une nouvelle licence qui séduira sans doute les amateurs de RPG et de jeu de stratégie en temps réel. The DioField Chronicle pourrait peut-être créer la surprise de cette rentrée, grâce à ses combats qui ont de quoi séduire, comme nous l’attestions dans notre dernier aperçu. Si, après avoir essayé la démo, vous avez envie de voir ce que vous réserve le jeu complet, voici où trouver The DioField Chronicle au meilleur prix.

Où précommander The DioField Chronicle au meilleur prix ?

Vous trouverez ainsi un comparateur de prix ci-dessus et d’autres ci-dessous, qui vous permettent de connaître le meilleur bon plan sur les sites en ligne pour savoir où The DioField Chronicle est au meilleur prix.

Pensez à désactiver votre bloqueur de publicités, et sachez que ce comparateur est mis à jour en quasi-temps réel (donc vous pouvez revenir quand vous le souhaitez sur cet article). Nous vous proposons ici une sélection des sites marchands qui vendent le jeu.

Si certaines enseignes affichent encore un tarif de vente à 59,99€, il est désormais facile de trouver le titre pour 10 € de moins, comme chez Amazon.

The Diofield Chronicle sortira le 22 septembre 2022 sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch.