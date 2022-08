The Diofield Chronicle dévoile un nouveau trailer

The Diofield Chronicle, RPG tactique co-développé par Square Enix et Lancars se dévoile dans nouveau trailer, un mois après la dernière vidéo.

Une nouvelle vidéo à moins de deux mois de la sortie

The Diofield Chronicle vous proposera de contrôler les Renards bleus, un groupe de mercenaires d’élite chargé de sauver un monde dévasté suite à une guerre entre trois factions ennemies. A noter qu’une démo va vous permettre de découvrir en avance le premier chapitre de l’histoire, et ce à partir du 10 août.

Le trailer de six minutes vous montre qu’il vous faudra faire usage intelligemment d’une variété de compétences, de classes (types de troupes), et d’équipement pour attaquer l’ennemi et terminer votre mission. Êtes-vous prêt(e)s pour une aventure épique où la guerre et l’honneur s’entremêlent ?

The Diofield Chronicle sortira le 22 septembre 2022 sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch.