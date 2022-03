The Diofield Chronicles, un nouveau jeu de stratégie annoncé par Square Enix, se dévoile en vidéo

Alors que Triangle Strategy vient tout juste de sortir, Square Enix a décidément encore beaucoup d’appétit pour les RPG tactiques. Le dernier State of Play nous a fait l’honneur de nous présenter The Diofield Chronicles, une toute nouvelle licence dont le style de certains artworks pourra justement rappeler celui du jeu sorti tout dernièrement sur Switch, mais l’ambiance de ce titre promet d’être radicalement différente.

L’autre Dio de la soirée

The Diofield Chronicles présentera donc des batailles stratégiques en temps réel, dans un monde mélangeant de la fantasy avec visiblement des invocations très Final Fantasy dans l’âme(oui, on dirait Bahamut), des intrigues politiques, et influences modernes.

Comme son nom pourrait l’indiquer, pour les plus perspicaces, le titre aura droit à des décors façon diorama, ce qui lui donne ce style visuel unique. On y suivra les Renards bleus, un groupe de mercenaires qui tentera de sauver le monde alors que la guerre fait rage entre trois camps.

Ce groupe est composé de :

Waltaquin Redditch : Magicienne, fille de noble et aristocrate, mais aussi l’une des quatre chefs des Renards bleus.

: Magicienne, fille de noble et aristocrate, mais aussi l’une des quatre chefs des Renards bleus. Andrias Rhondarson : Tacticien hors-pair et garde du corps du prince Levantia Shaytham, aussi doué dans la sorcellerie ancestrale.

: Tacticien hors-pair et garde du corps du prince Levantia Shaytham, aussi doué dans la sorcellerie ancestrale. Iscarion Colchester : Chevalier errant très doué dans le tir à l’arc, qui devient l’un des chefs du groupe.

: Chevalier errant très doué dans le tir à l’arc, qui devient l’un des chefs du groupe. Fredret Lester : Le dernier chef des mercenaires, décrit comme étant naïf mais de bon cœur et cavalier de talent, très ami avec Andrias.

: Le dernier chef des mercenaires, décrit comme étant naïf mais de bon cœur et cavalier de talent, très ami avec Andrias. Izelair Wigan : Une épéiste renommée qui a le coeur sur la main.

: Une épéiste renommée qui a le coeur sur la main. Lorraine Luckshaw : Administratrice de l’organisation.

The Diofield Chronicles sera disponible dans le courant de l’année 2022 sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. Le site officiel est déjà disponible avec de plus amples informations.