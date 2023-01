Accueil » Actualités » The Day Before : Le studio déclare que le jeu allait être repoussé dans tous les cas et tente de se justifier

Plus les jours passent, plus The Day Before ne ressemble à rien d’autre qu’une vaste supercherie. Le dernier report en date du jeu n’a rien fait pour arranger la situation, tant sa justification est pour le moins étonnante. Suite à la découverte d’un conflit sur le dépôt de la marque « The Day Before » au dernier moment, tout juste avant de dévoiler du gameplay censé rassurer sur l’authenticité du projet, Fntastic s’est vu être contraint de repousser son MMO, et pas qu’un peu. Mais selon le studio, ce report était de toute façon prévu, problème de marque ou non.

« Promis, on arnaque personne »

C’est encore une fois chez IGN que le studio s’est exprimé, puisque le site semble avoir l’exclusivité des prises de paroles de Fntastic. Eduard et Aisen Gotovtsev, les deux dirigeants de Fntastic, sont revenus sur cette drôle d’affaire en clamant tout d’abord qu’un report pour le jeu était prévu, et que celui-ci devait être annoncé avec la vidéo de gameplay prévue pour ce mois de janvier :

« Nous avions prévu de repousser la sortie du jeu avant cela et prévoyons de l’annoncer avec Mytona dans une vidéo de gameplay de 10 minutes. Et puis vous savez tous ce qui s’est passé. Donc, pour être sûr, pour s’assurer qu’il n’y a plus de retards, nous avons, avec l’éditeur, choisi le 10 novembre. C’est une date sûre, compte tenu du conflit sur la marque. »

Une belle pirouette – à ne pas reproduire chez vous – qui permet au studio de justifier l’attente jusqu’à novembre prochain, qui semble être trop longue pour un souci de marque comme celui-ci (même si on laissera les adeptes des lois américaines juger de cela). Fntastic dit être confiant sur l’idée que le conflit puisse être résolu d’ici là, tandis que ce temps supplémentaire l’aidera à peaufiner les derniers détails sur le jeu.

Concernant les inquiétudes soulevées par la communauté, le studio ne semble pas vraiment être inquiet. Il rappelle qu’aucune précommande n’a été faite et que ces accusations d’escroqueries ne sont donc pas fondées :

« Nous créons le jeu depuis quatre ans. Toutes ces années ont été remplies de sueur et de sang pour faire ce jeu, et pour de nombreux membres de notre équipe, il est désagréable d’entendre de telles accusations. Nous n’avons pas pris un sou aux gens : pas de financement participatif, pas de précommandes, pas de dons. Le jeu est entièrement financé par Mytona, l’un des plus grands éditeurs mobiles au monde [ndlr : Ce qui n’est pas vraiment le cas, le catalogue de l’éditeur étant très maigre], qui a vérifié le développement du jeu à chaque étape conformément à notre contrat. »

Fntastic va jusqu’à tenter un parallèle – qui, disons-le, est assez singulier – avec la figure des héros des années 90, qui parviennent à tout surmonter quand personne ne croyait plus en eux. Il fallait l’oser. On ne demandera qu’à calmer notre scepticisme, mais définitivement, la communication du studio n’est pas son point fort.