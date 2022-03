The Cuphead Show aura bien droit à sa saison 2 cet été

Parmi les nombreuses adaptations de jeux en séries produites par Netflix, on a récemment pu découvrir The Cuphead Show, qui adaptait l’univers de Cuphead en reprenant le style si particulier du jeu, avec une aventure prévue à l’avance comme étant découpée en 48 épisodes. Avec la saison qui nous a offert les douze premiers épisodes, on attendait de savoir quand le reste allait venir, et heureusement, l’attente ne sera pas bien longue.

Cuphead et Mugman continuent leurs aventures

It’s official!! More heartfelt hi-jinx and hilarity awaits in Season 2 of The Cuphead Show, debuting Summer 2022 exclusively on @Netflix. pic.twitter.com/TlBiojlUY4 — Studio MDHR (@StudioMDHR) March 2, 2022

Le studio MDHR et Netflix confirment donc que The Cuphead Show aura bel et bien droit à sa deuxième saison, qui, a priori, apportera en toute logique 12 épisodes supplémentaires.

Et la meilleure nouvelle dans tout cela, c’est qu’il ne faudra pas attendre trop longtemps avant d’avoir la suite des aventures de Cuphead et Mugman sur nos écrans. On nous confirme que cette saison 2 est d’ores et déjà prévue pour sortir durant l’été 2022 sur Netflix, sans plus de précisions pour le moment.

La saison 1 est quant à elle disponible depuis quelques semaines sur Netflix.