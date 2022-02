The Cuphead Show : Date, heure, nombre d’épisodes… Tout savoir sur la série Netflix

Après le succès incontestable de Cuphead en 2017, il était évident que le jeu n’allait pas s’arrêter là. Avec son esthétique digne des premières animations américaines de la fin des années 20 et cette pâte graphique très connotée, Netflix a vu dans le jeu du studio MDHR une opportunité de créer une toute nouvelle série originale avec The Cuphead Show. Pour bien vous préparer avant la sortie de Cuphead et Mugman sur vos écrans, voilà tout ce qu’il y a à savoir.

Combien d’épisodes pour la série ?

La série The Cuphead Show sort demain, soit le vendredi 18 février 2022 sur nos écrans. Suivant la zone géographique dans laquelle vous vous situez, les horaires ne seront pas les mêmes. Toutefois, en Europe, nous aurons accès à la série à 10 heures du matin.

La saison 1 de la série The Cuphead Show comportera 12 épisodes. Si vous êtes un fan (ou non) du jeu vidéo, vous aurez de quoi binge-watcher tout le week-end. Netflix a déjà prévu de sortir près de 48 épisodes pour cette série d’animation, même si la première saison n’est toujours pas sortie.

De ce qu’on sait de l’histoire, c’est que Cuphead s’ennuie et a besoin d’aventure, là ou Mugman est un peu réticent. Mais ce dernier va tout même accompagner son ami de toujours. Dans leur périple qui les dépasse un peu, on va aussi voir les boss les plus iconiques du jeu, comme le dragon ou le duo de crapaud boxeur. Ils vont évidemment rencontrer le Diable qui n’est clairement pas là pour faire de cadeaux, mais ça on le savait déjà.

Les adaptations Netflix de jeux vidéo ont été pour la plupart acclamées par le public. On pense notamment à Castlevania qui en avait surpris plus d’un à sa sortie, mais surtout à Arcane, la série adaptée de League of Legends qui a explosé tous les scores. Et avec la pépite qu’est Cuphead, on anticipe et on espère que la série soit une franche réussite. Au moins, on aura de quoi attendre avant la sortie du DLC : The Delicious Last Course pour juin 2022.