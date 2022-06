The Cuphead Show : La nouvelle salve d’épisodes arrivera le 19 août sur Netflix

La Geeked Week de Netflix est désormais terminée, et pour conclure cette semaine riche en annonces, on a eu droit à un topo sur les futures adaptations du service de SVOD. On a pu avoir quelques annonces, comme la nouvelle série Castlevania Nocturne ou encore Dragon Age Absolution, mais aussi quelques retours, comme la série The Cuphead Show, qui a débuté plus tôt cette année. On alors eu droit à un premier teaser des nouveaux épisodes de la série, prévus pour sortir cet été.

Un été sous le signe de Cuphead

Il ne faut pas officiellement l’appeler Saison 2, mais cette nouvelle salve d’épisodes arrivera le 19 août prochain sur Netflix, et on peut en voir un premier extrait ici, qui met en avant Cuphead, Mugman et Ms. Chalice. Une douzaine d’épisodes supplémentaires seront donc disponibles à cette date.

Et c’était une grosse journée pour la licence Cuphead, puisqu’en plus de cette annonce autour de la série, on a appris que le DLC The Delicious Last Course allait bien sortir à la date prévue, puisqu’il vient de passer gold.

Plus de retard à prévoir pour ce contenu que l’on a attendu pendant longtemps, et qui sortira donc le 30 juin prochain sur toutes les plateformes.