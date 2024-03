The Crew Motorfest : Le jeu de course d’Ubisoft et d’Ivory Tower arrivera le 18 avril sur Steam

Le Motorfest se prépare à accueillir davantage de public

Pour rappel, ce titre nous invite, seul(e) ou à plusieurs, à prendre part aux festivités du Motorfest, un événement essentiellement dédié à la culture automobile, sur l’île d’O’ahu, à Hawaï. En plus de pouvoir participer à de nombreuses épreuves sur route, terre, mer et aériennes par l’intermédiaire de playlists aux thématiques variées et d’un catalogue de véhicules dense, ce troisième opus de la licence The Crew nous donne l’opportunité d’explorer un vaste monde ouvert regorgeant de défis annexes à relever et de paysages exotiques à immortaliser avec le mode Photo.

TheCrewMotorfest is coming on Steam on April 18! 🤯 Wishlist now 👉 https://t.co/crKTKcPhi0 pic.twitter.com/tE2aVsxnds — The Crew Motorfest (@TheCrewGame) March 25, 2024

The Crew Motorfest est jouable sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X|S.