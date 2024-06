The Crew Motorfest : Le jeu de course en monde ouvert tease le contenu à venir lors de son Année 2 et sa saison 5

Le Motorfest se prépare à s’étendre jusqu’à l’île de Maui

Outre l’arrivée de la playlist Made in Japan Vol. 2, le titre accueillera gratuitement un nouveau terrain de jeu exotique et paradisiaque : l’île de Maui. De Kahului à la forêt de bambou du parc national de Haleakalā, en passant par les piscines sacrées et cascades d’Ohe’o Gulch, Ubisoft nous promet d’avoir accès à pas moins de 229 km d’asphalte et 190 km de chemins de terre supplémentaires.

Autre ajout au programme, « The Chase Squad » se présente comme un mode de jeu PvE premium nous invitant à intégrer une équipe afin de « participer à un concours exaltant de vitesse et d’impacts qui illuminera les routes d’Hawaï ». Plus concrètement, il faudra traquer et éliminer des coureurs des rues dans des affrontements impitoyables à travers l’archipel. Une sorte d’activité de type Demolition Derby à la sauce coopérative plutôt que multijoueur on imagine ?

En attendant d’en apprendre davantage dans un stream dédié à la rentrée, rappelons que The Crew Motorfest est disponible sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X|S.