Test Drive Unlimited Solar Crown : Voici la roadmap des contenus à venir sur la première année

Si l’on nous promet déjà tout un tas de choses à faire pour le lancement du jeu début septembre, Test Drive Unlimited Solar Crown n’oublie pas qu’il est avant tout un jeu de service et donc, qu’il faudra alimenter les choses à faire au fil du temps. La première année de contenu a été dévoilée et les nouvelles saisons vont s’enchaîner au même rythme que notre calendrier, tous les trois mois.

Saison 1 (12 septembre) : La compétition du Solar Crown ouvre ses portes ! Les joueurs les plus compétitifs pourront se lancer dès la sortie du jeu dans une série de courses et de défis effrénés pour gravir les échelons, accumuler les Solar Points et se hisser en haut du classement pour espérer devenir le prochain Solar King/Queen. Cette première saison inclut également 60 niveaux de joueur, 50 niveaux de progression de clans Sharps/Streets et un Solar Pass offert de 25 niveaux comprenant des récompenses diverses, dont des cosmétiques et une voiture exclusive.

Autrement dit, Nacon et KT Racing semblent avoir préparé une année aux petits oignons. On imagine que cela dépendra également des retours des joueurs et des joueuses et des différents besoins en termes d’optimisations et de correctifs. Le studio se dit en tout cas très attentif à la communauté et se dit être ouvert à l’ajout de l’immobilier (Real Estate) et des motos, actuellement « en cours de réflexion ».

Plus qu’à rendre une copie propre comme on dit : Test Drive Unlimited Solar Crown est attendu pour le 12 septembre 2024, date à laquelle il sera disponible sur Steam, PlayStation 5 et Xbox Series. En tout cas, on y a joué il y a quelques jours et c’est très prometteur.