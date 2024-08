Test Drive Unlimited Solar Crown : On y a joué à quelques jours de sa sortie, notre avis

Plus qu’une voiture, un personnage à part entière

En totale liberté sur la carte, nous avons pu parcourir les routes de l’île de Hong Kong, fidèlement reproduite à l’échelle 1:1. Au volant d’une Ford Mustang, nous avons ainsi pu apercevoir une toute petite partie du contenu que propose le titre. Il faut dire que ce dernier va se montrer généreux avec les joueurs avec plus de 150 courses disponibles, des collectibles à récupérer, des épreuves de vitesse à remporter, des défis à accomplir, ou simplement l’exploration des moindres recoins de l’île.

Mais avant de prendre le volant, nous avons pu voir l’un des lieux communautaires très important du jeu : notre appartement. Il y est possible de modifier la tenue de son avatar, puis de discuter avec d’autres pilotes dans le hall de l’immeuble, l’interaction vocale entre les joueurs étant un objectif phare des développeurs. Un petit tour au garage ensuite et c’était l’occasion d’admirer ses bolides sous toutes leurs coutures, aussi bien extérieures qu’intérieures.

Une fois sur la route, on peut se réjouir de retrouver les éléments spécifiques à la licence, à savoir le roleplay possible en mettant les clignotants, allumant les phares ou en ouvrant les fenêtres par exemple. Des détails qui peuvent paraître insignifiants pour les néophytes, mais qui ont toute leur importance pour les fans.

Le soin apporté à l’immersion est également de mise sur le rendu visuel des voitures y compris à l’intérieur. Par exemple, les différentes options de customisation de l’intérieur sont en grande partie officielles et se retrouvent dans les catalogues des marques. L’atelier permet également de modifier la peinture extérieure du véhicule (là aussi, on retrouve les peintures de la marque), les jantes, la teinte des vitres et bien d’autres éléments, mais aussi d’upgrader les pièces de la voiture pour de meilleures performances sur la route.

Et ces améliorations, on va en avoir besoin, car acheter une voiture coûte cher dans le jeu. C’est un investissement qui doit être réfléchi, car ce véhicule va nous accompagner pendant de nombreuses heures, le temps d’accumuler la somme nécessaire pour un nouvel achat. Test Drive Unlimited Solar Crown ne cherche pas à nous offrir mille et une voitures, mais à nous pousser à nous investir pleinement sur quelques-unes seulement.

Le plaisir de conduire

Que ce soit lors des quelques courses testées ou simplement en se baladant sur la carte, on doit dire que l’on a pris un certain plaisir à conduire notre Mustang. Les sensations sont excellentes, ça répond bien dans les virages et le fait d’avoir un monde à l’échelle 1:1 nous permet de mieux se rendre compte des distances de freinage. Il convient évidemment de jouer plus longtemps, tester différents véhicules, terrains, et même conditions météorologiques pour se faire un véritable avis, mais notre première impression reste plutôt bonne.

Nous avons également été agréablement surpris par le bruit des moteurs, au sujet desquels notre interlocuteur nous a confirmé que les sons avaient tous été directement capturés en conditions réelles, d’où leur fidélité. On regrette simplement des visuels pas assez percutants pour nous en mettre plein la vue. Là où la concurrence, Forza Horizon en tête, fait preuve d’une beauté insolente, on est un peu déçu de ce que nous avons vu.

On espère que cela sera un peu meilleur dans la version finale, mais nous avons tout de même une grande envie de jouer plus longtemps au jeu et notamment de pouvoir expérimenter toute la dimension sociale (leaderboards, chat, courses en ligne, …) prévue. On se donne rendez-vous prochainement pour un avis plus complet.