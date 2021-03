Tekken 7 passe le cap des 7 millions de ventes

Difficile de passer à coté de la licence Tekken lorsque l’on est amateur de jeu de baston. Il faut dire que depuis le troisième opus, paru sur PlayStation, elle s’est imposée comme un pilier du genre. Aux cotés de Street Fighter et Mortal Kombat. Ainsi, il n’est pas si étonnant de constater que le septième volet, disponible depuis juin 2017, est un carton planétaire.

Un cap supplémentaire

Si certains apprécient le gameplay 2D et technique d’un Street Fighter V, d’autres la violence exacerbée d’un Mortal Kombat 11, nombreux sont ceux à leur préférer le style très arcade de Tekken 7. Il ne faisait plus aucun doute que le titre de Bandai Namco était une réussite complète, puisqu’en 2019 déjà il affichait 4 millions de copies écoulées. Mais ce jeu de baston nerveux n’était pas décidé à s’arrêter en si bon chemin.

Cette semaine, on apprend que Tekken 7 a atteint le cap des 7 millions d’exemplaires écoulés à travers le monde. Un chiffre impressionnant pour un jeu de combat, qui cumule les versions PC, PlayStation 4 et Xbox One. Il faut dire que, bien qu’il fêtera bientôt ses quatre ans, le titre est toujours régulièrement mis à jour, et a lancé sa quatrième saison en septembre dernier.

Mieux encore, de nouveaux personnages continuent de débarquer dans le roster déjà particulièrement conséquent du jeu. Comme la fameuse Lidia Sobieska, Première Ministre polonaise dans l’univers de Tekken, qui débarquait ce lundi 22 mars. Tout porte donc à croire que Tekken 7 a encore de beaux jours devant lui, au même titre que la licence de Bandai Namco dans son ensemble d’ailleurs.