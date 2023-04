Tekken 8 parle français avec lili

Tekken 8 veut vous rendre salés

Bandai Namco nous propose une bande-annonce qui ravira les fans de langue française, de chats et de franges. Et forcément, la Monégasque Emilie De Rochefort suit de près sa grande rivale Asuka qu’elle affronte dans cette vidéo. On regrettera l’absence de son majordome Sebastian sans toutefois s’attendre à ce qu’il soit de nouveau jouable vu qu’il était un clone de Lili.

Quoiqu’il en soit, Tekken 8 sortira sur PlayStation 5, Xbox Series et PC à une date toujours inconnue, même si on soupçonne fortement le jeu de combat d’arriver lors de cette année fiscale, pour ne pas laisser le champ trop libre à Street Fighter 6 et sa récente démo.