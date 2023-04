Tekken 8 enchaîne avec asuka kazama et leroy smith

Réunion de famille des Kazama dans Tekken 8

Commençons avec un retour qui fait particulièrement plaisir, celui d’Asuka Kazama. En effet, le doute était permis depuis la réapparition de Jun puisqu’elle occupait plus ou moins la fonction de remplaçante de cette dernière avec un style de combat un peu similaire. Mais non, les trois Kazama seront bien réunis et on espère que Tekken 8 sera enfin l’occasion de connaître le lien entre Asuka et le duo mère-fils qui reste secret depuis tout ce temps.

Et ce n’est pas que le retour de Leroy Smith nous plaise moins qu’Asuka, mais il faut bien avouer que le stage le plus mis en avant dans les trailers jusqu’à présent est une rue où la moitié des commerces portent son nom et on y trouve même une statue à son effigie et celle de son chien, donc sa présence est moins surprenante.

Le casting de Tekken 8 continue donc de s’étoffer puisque nous en sommes à douze personnages confirmés pour l’instant, tout cela alors que nous n’avons toujours pas la moindre période de sortie pour le jeu qui est prévu sur PlayStation 5, Xbox Series et PC.