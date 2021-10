Tales of Arise annonce un DLC en collaboration avec Sword Art Online

Tales of Arise a marqué un retour triomphal pour la licence de Bandai Namco, et pour ceux voulant poursuivre leur aventure, un DLC sera proposé avec une autre licence assez connue.

Sword Arte

Avec plus d’un million d’exemplaires vendus, et de très bons retours de la part des joueurs et de la presse, Tales of Arise a redonné un nouveau souffle à la série d’Action-RPG. Bandai Namco compte bien capitaliser sur ce succès avec quelques DLC comme celui annoncé aujourd’hui qui sera une collaboration avec l’anime Sword Art Online. Rappelons que Bandai Namco développe et édite tous les jeux de cette licence, ce qui doit grandement faciliter les choses.

Un pack de collaboration Sword Art Online sortira le 7 octobre prochain et vous permettra notamment de combattre les héros de cette franchise, à savoir Kirito et Asuna. Nous aurons donc dans ce pack :

Un combat contre Asuna et Kirito

De nouveaux costumes pour Alphen, Shionne et Law

Les armes de Kirito

Un Arte Mystique exclusif à débloquer

A noter que le clin d’œil à Law peut s’expliquer par le fait que lui et Kirito partage la même voix japonaise, celle de Yoshitsugu Matsuoka. Ce DLC sera payant et coûtera une quinzaine d’euros (selon la conversion yen/euro). Nous aurons tout de même droit à du contenu gratuit offrant de nouvelle quêtes et deux nouvelles difficultés : très facile et « unknown ».