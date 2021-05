Tales of Arise nous montre quelques attaques ultimes, alias les fameux Artes Mystiques

Tales of Arise intensifie sa communication depuis son retour en scène, et les infos tombent au compte-gouttes. Aujourd’hui, Bandai Namco nous dévoile l’un des ingrédients majeurs de la série, à savoir les Artes Mystiques ou comment finir les combats en beauté.

Les bienfaits de la next-gen

Comme le veut la tradition de la franchise, les différents personnages jouables auront tout un tas d’attaques spéciales appelées « Arte », mais aussi des coups ultimes connus sous le nom d’Artes Mysthiques. Bandai Namco nous révèle ainsi ceux d’Alphen, Shionne, Rinwell et Law en vidéo. Par rapport aux précédents titres, on remarque que le style à quelque peu changé avec l’absence du bandeau où l’on voit le visage de l’utilisateur. Cela n’enlève pas pour autant l’impact et la puissance de ces « finishers » qui profitent de jolies effets grâce à la modernité.

Comme pour les derniers opus, on imagine qu’il en auront plusieurs ou encore des artes mystiques en duo, mais cela reste encore à confirmer.

L’éditeur japonais en a d’ailleurs profité pour détailler les bénéfices des versions nouvelle génération.

PlayStation 5 :

Temps de chargement réduits lorsque vous entrez en combat.

Un mode « Performance » pour atteindre 60 FPS et un mode Graphique pour la résolution en 4K.

Support des retours haptiques avec la DualSense.

L’aide en jeu sera disponible (astuces, guides…).

Xbox Series X|S :

Temps de chargement réduits lorsque vous entrez en combat.

Un mode « Performance » pour atteindre 60 FPS et un mode Graphique pour la résolution en 4K.

Un nouveau personnage : Zilpha

On nous a également présenté un nouveau personnage secondaire du nom de Zilpha. D’après sa description, il supervise un groupe de résistants appelé « Le corbeau pourpre » a Calaglia. Il guide ses membres en analysant calmement la situation. Il est aussi très doué au combat, il a ainsi la pleine confiance de ses subordonnés. Il fera équipe avec Alphen et Shionne pour vaincre Balseph, le dirigeant de Calaglia.

Tales of Arise est attendu le 10 septembre prochain sur PC, PS4, Xbox One, PS5, et Xbox Series X.