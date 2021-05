Tales of Arise : Une poignée d’images pour l’un des boss du jeu

A priori, Tales of Arise ne nous a pas encore montré tout son casting de héros jouables, mais la dernière bande-annonce a permis de lever le voile sur de nombreux nouveaux visages. Et si l’on a pu découvrir quelques alliés comme Linwell et Rowe, l’un des supposés méchants et boss du jeu s’était aussi montré, à savoir Balseph.

Sacrée hache dis donc

Balseph, chef de Calaglia, est un seigneur Rénien assoiffé de pouvoir qui se sert des Dahnans comme esclaves pour récolter de l'énergie astrale de feu.

Bandai Namco partage aujourd’hui un peu plus d’images concernant ce personnage impressionnant, qui manie une hache qui semble être plus grosse que lui, alors que le bonhomme est déjà bien imposant.

Balseph est présenté comme étant le chef de Calaglia, un bourreau qui participe à l’exploitation des Dahnans. Etant donné son allure, on suppose que ce géant viendra se mettre assez rapidement en travers de la route de Shionne et Alphen.

Tales of Arise sera disponible le 10 septembre sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.