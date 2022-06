Tactics Ogre: Reborn fait son apparition sur le PlayStation Store

Il y a plusieurs semaines, on avait pu remarquer que Square Enix avait enregistrer la marque Tactics Ogre: Reborn, laissant alors penser que la licence culte de Tactical-RPG était sur le point de revenir. On en a désormais presque la confirmation, puisque le jeu vient à nouveau d’être listé, mais cette fois-ci directement sur le PlayStation Store.

Tactics Ogre est de retour

C’est désormais confirmé à demi-mot, Tactics Ogre: Reborn existe bel et bien. Cette fuite du PlayStation Store nous permet même de découvrir des artworks inédits pour le jeu, avec un logo. On notera simplement avec humour que la description du jeu se limitait à un seul mot, à savoir « dummy » (idiot), avant que la page soit retirée selon Gematsu.

Ce n’est maintenant qu’une question de temps avant que le jeu soit officialisé par Square Enix, mais lors de quel événement ? L’éditeur n’a toujours pas prévu de Square Enix Presents, et on imagine que la prochaine prise de parole de la part de Sony n’est pas avant quelques semaines. Vient alors la possibilité d’un prochain Nintendo Direct, supposément prévu pour la fin du mois de juin, qui serait l’endroit parfait pour une telle annonce car on suppose que le jeu devrait aussi sortir sur Switch.

Patience donc, mais le retour de la licence est plus proche que jamais.