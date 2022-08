Tactics Ogre: Reborn est désormais officiel, avec déjà une date de sortie

C’était sans doute le secret le moins bien gardé de Square Enix. Tactics Ogre: Reborn a été l’objet de nombreuses fuites ces derniers mois, dont un leak sur le PlayStation Store qui ne laissait plus aucun doute quant à son existence. Il n’y avait donc plus vraiment d’intérêt à garder cela secret pour Square Enix, qui a profité de cette nuit pour officialiser la chose en images et nous confirmer ce que l’on savait déjà à propos du jeu.

Le TRPG culte revient tout beau tout propre

Square Enix confirme le retour de la saga de TRPG avec un premier trailer, qui nous montre les améliorations effectuées sur le jeu de 2010. Parmi les nouveautés à attendre, toutes les musiques ont été réenregistrées, et tous les dialogues des cinématiques ont été doublées en anglais et en japonais. L’interface a été complétement revue, et le système de combat a été repensé, avec une IA améliorée.

Ce Tactics Ogre: Reborn sera donc disponible le 11 novembre prochain, comme la fuite du PlayStation Store l’avait indiqué. Mais en plus des versions PlayStation 4 et PlayStation 5 déjà confirmées, on apprend que le jeu sortira aussi sur Steam et sur Nintendo Switch.

Une édition collector a été annoncée pour le Japon, avec des cartes de Tarot, la bande-son, le script et d’autres goodies, mais rien n’a été précisé pour chez nous. On sait tout de même qu’on aura droit à une édition Digitale Deluxe, qui comprendra la bande-son de Tactics Ogre: Let Us Cling Together de 1995.