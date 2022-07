Tactics Ogre: Reborn, le remaster fait fuiter sa date de sortie et ses premières images

Le retour de Tactics Ogre n’est plus une surprise : en début d’année, Square Enix avait enregistré la marque, puis quelques semaines plus tard, un dénommé Tactics Ogre: Reborn a fait son apparition sur le PlayStation Store. Histoire de continuer sur sa lancée, le titre fait aujourd’hui fuiter sa date de sortie et ses toutes premières images.

Un remaster prévu en fin d’année

C’est une nouvelle fois le PlayStation Store qui dévoile les informations avant l’officialisation, repéré par Psdeals. Cette fois-ci, on peut y découvrir à la fois une date, une description et des screenshots. Tactics Ogre: Reborn serait donc prévu le 11 novembre 2022 sur PlayStation 5 et PlayStation 4 avec la mise à niveau gratuite entre ancienne et nouvelle génération.

Le RPG sorti en 2010 sur PSP reviendra ainsi avec une version remasterisée. Celle-ci proposera des graphismes améliorés, une bande-son remaniée mais aussi une optimisation du gameplay pour le rendre un peu plus moderne. Pour le reste, cela ne change pas, on reste sur du jeu de rôle tactique qui nous envoie dans les îles de Valeria, avec des choix à prendre qui vont jouer sur l’histoire, plusieurs fins à découvrir et tout ce qui avait fait le succès du titre à l’époque.

Pour l’instant, Square Enix n’a pas encore communiqué sur ce Tactics Ogre: Reborn mais nul doute que cette fuite et l’apparition du jeu sur le PlayStation Store fera réagir l’éditeur. Reste à connaître son prix et si le remaster est également prévu sur d’autres plateformes, comme la Switch, la Xbox ou le PC.