System Shock Remake se paye le luxe d’une démo jouable sur PC

Disparue des radars depuis un long moment, après un second opus pourtant excellent en 1999 sur PC, la licence System Shock refaisait surface il y a quelques années grâce à Nightdive Studios. L’entreprise annonça carrément l’arrivée d’un troisième volet, dont le développement chaotique a récemment nécessité l’intervention financière du géant chinois Tencent, mais aussi d’un remake du premier. Ce dernier, lui aussi dans une situation incertaine, se précise cependant cette semaine.

Une démo pour rassurer les intéressés

Si le développement de System Shock 3 est compliqué, au point que seul un ridicule teaser d’une trentaine de secondes ait filtré, celui du remake du premier volet n’est pas en reste. Initialement développé sous le moteur Unity, le titre a changé pour l’Unreal Engine 4 en cours de développement. Selon son développeur, la réalisation d’un FPS à destination des consoles était plus simple avec le moteur d’Epic Games. Cela étant, les nouvelles se font désormais rares, et pas toujours des plus enthousiasmantes.

Cette semaine est cependant placée sous le signe de la joie pour les fans, puisque Nightdive Studios vient de publier une démo jouable du remake. L’occasion de l’essayer sur Steam ou GOG, ou même, dans le cas où vous n’auriez pas le PC adéquat, d’observer les développeurs jouer sur leur espace Twitch. Pour finir, le développeur a tenu à préciser dans la foulée, et c’est encourageant, que de nouvelles informations concernant la franchise nous parviendraient dès le mois de juin.

System Shock Remake n’a pas encore de date de sortie définitive. Il est néanmoins attendu pour cette année sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.