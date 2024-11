Surprise, Death Stranding Director’s Cut est disponible dès maintenant sur Xbox Series, Windows et Luna

En attendant Death Stranding 2… sur PS5

C’est donc Death Stranding Director’s Cut qui va faire l’objet d’un portage. Autrement dit, il s’agit de la version contenant notamment quelques livraisons supplémentaires, dont certaines approfondissant légèrement l’histoire du jeu, et d’autres liées à des collaborations avec Half-Life ou encore Cyberpunk 2077.

DEATH STRANDING DIRECTOR'S CUT

Éditions Xbox Series X|S et Windows PC En vente aujourd’hui à 50 % de réduction pour une durée limitée ! ✅ Pour plus de détails, cliquez ici 👉https://t.co/zN2dtBugpE Membres de la communauté Xbox, profitez-en👍#DeathStranding #DS_5th pic.twitter.com/Kb3zrifFwT — KojiPro2015_FR (@KojiPro2015_FR) November 7, 2024

D’autres fonctionnalités sont à retrouver, comme le mode Photo ou le support des écrans ultra wide 21:9, et le gameplay est aussi concerné. En effet, quelques équipements comme les tremplins, les ponts chiraux ou les catapultes de marchandises seront de la partie. Idem au sujet des ajouts plus dispensables, à l’image des circuits automobiles ou des parcours et stands de tirs. Bien entendu, la création de Kojima Productions et éditée par 505 Games (pour cette version Director’s Cut) fera partie du programme Play Anywhere.

Un studio désormais maître de sa création

Une telle annonce apporte l’information que le studio chapeauté par Hideo Kojima est désormais plein détenteur de la marque Death Stranding, ce qui l’émancipe pleinement de Sony Interactive Entertainment, de quoi l’amener sur davantage de supports. Avec un peu de taquinerie, il s’agit d’un rarissime exemple où un jeu ayant été « brandé » PlayStation Studios finit par débarquer sur la console de Microsoft. Alors certes on rappelle tout de même que Kojima Productions n’a justement jamais fait partie de ces studios, mais ce détail reste à souligner.

Si jamais le portage vous intéresse, vous pouvez profiter, et ce jusqu’au 21 novembre, d’une réduction de prix amenant le jeu à 19,99€. L’occasion de s’essayer à cette aventure en préparation de Death Stranding 2: On the Beach qui demeure prévu pour 2025, sur PS5 uniquement, au moins à son lancement sur le marché.