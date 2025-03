20 millions de personnes ont joué à Death Stranding depuis sa sortie

Ça en fait des livraisons

Avec la sortie du jeu sur d’autres plateformes que la PS4, ainsi que l’arrivée de son édition Director’s Cut, Death Stranding a su toucher un peu plus de monde que prévu. Hideo Kojima tient aujourd’hui à nous signifier que le jeu venait de passer un cap symbolique, puisque ce sont au total 20 millions de personnes qui ont joué à Death Stranding depuis son lancement.

Comme d’habitude avec ce genre de déclarations, on la remettra en contexte en précisant qu’il ne s’agit pas de 20 millions de ventes. Le jeu a été intégré à des services d’abonnement au cours de son existence, ce qui aide à faire grossir le compteur global.

Malgré tout, peu de nouvelles licences peuvent se targuer d’avoir un aussi grand public, et avoir ces 20 millions de personnes qui connaissent déjà le premier épisode est assurément un avantage juste avant la sortie du second épisode. Sans penser que Death Stranding 2: On The Beach va lui aussi atteindre de tels sommets, on sait au moins qu’il y a un public potentiel significative pour cette suite. Le fait qu’elle sorte exclusivement sur PS5 dans un premier temps devrait rendre le lancement un peu plus calme, mais à terme, Kojima Production sait maintenant ce qu’il peut espérer viser.