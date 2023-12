Le film Death Stranding sera distribué par le studio A24 avec l’aide de Hideo Kojima

Un partenaire logique pour Kojima

Il semblerait que le projet de film Death Stranding avance bien, surtout avec ce nouveau partenaire de choix. A24 a produit des films majeurs ces dernières années et se place comme la caution indépendante du cinéma hollywoodien, avec des projets pas comme les autres qui sont souvent salués par la critique. On leur doit des films comme Beau is Afraid, The Green Knight, The Whale ou encore Everything Everywhere All at Once, qui a été l’un des cartons majeurs du milieu l’année dernière. Le studio a donc un style qui sort des sentiers battus et qui va parfaitement avec celui de Kojima, ce qui ne rend pas leur association très étonnante.

Le créateur a confirmé lui-même la nouvelle sur Twitter (X) :

« A24 est né dans ce monde il y a environ 10 ans, et leur présence est singulière au sein de l’industrie, ils ne ressemblent à aucun autre. Les films qu’ils proposent au monde sont de haute qualité et sont très innovants. J’ai été attiré par leurs créations et elles ont même inspiré mon propre travail. Leur approche innovante de la narration s’aligne sur ce que Kojima Productions fait depuis 8 ans. Maintenant, nous tournons ensemble un film Death Stranding. Il existe de nombreuses adaptation de jeux mais ce que nous créons n’est pas uniquement une transposition directe du jeu. Nous voulons que notre public ne soit pas seulement des fans des jeux, mais que notre film s’adresse à tous ceux qui aiment le cinéma. Nous créons un univers Death Stranding qui n’a jamais été vu auparavant, réalisable uniquement grâce au cinéma. »

Kojima va collaborer de très près avec le studio pour donner vie à cette adaptation, dont on ne sait rien pour le moment. On ignore toujours si Norman Reedus et compagnie reprendront leurs rôles, ou si Kojima Productions choisira de partir sur une histoire totalement inédite. Pas de date de sortie pour le moment, mais si vous attendiez le film avec impatience, vous pouvez déjà vous réjouir de cette nouvelle qui semble être gage de qualité.

A24 and DEATH STRANDING will be made into a live-action movie🎬📷🫶 “A24 was born into this world about 10 years ago, their presence is singular within the industry, they are like no other. The films they are delivering to the world are high in quality and very innovative. I… pic.twitter.com/4CiO8F1HUF — HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) December 14, 2023