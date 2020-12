Super Smash Bros Ultimate : un personnage aux Game Awards

Super Smash Bros Ultimate sera présent cette nuit pendant les Game Awards pour annoncer le troisième membre du Pass de combattants volume 2.

Fortnite ? Dante ? V de Cyberpunk ? Master Chief ?

Les Game Awards auront lieu cette nuit avec un pré-show à 00h30 puis le début de la cérémonie à 1h du matin. Et puisque Nintendo of America et Masahiro Sakurai nous donnent rendez-vous à partir d’1h, l’annonce semble plutôt se faire pendant la cérémonie, que vous pourrez suivre en direct sur Youtube et sur Twitch.

On rappelle que c’est à l’occasion des Game Awards 2018 que l’arrivée de Joker (Persona 5) avait été dévoilée. On espère donc que le (ou la) prochaine membre du casting fera un peu plus l’unanimité que les autres membres du deuxième Season Pass, Min-Min d’ARMS et Steve de Minecraft). Nintendo a bien besoin de faire plaisir à ses fans en ce moment.

Comme toujours, les rumeurs et les pronostics pleuvent déjà sur les forums et les réseaux sociaux. Et il faut avouer qu’un certain nombre de messages prétendant fuiter les Game Awards (sans être crédibles) citaient Sora de Kingdom Hearts. Le DOOM Guy revient aussi forcément comme à chaque fois, et il est aidé cette fois-ci de la sortie de Doom Eternal sur Switch cette semaine et du fait que la série fête son anniversaire aujourd’hui même.

Super Smash Bros Ultimate est disponible sur Switch et pourquoi pas une fenêtre de sortie pour le personnage annoncée dès ce soir, à défaut de sortir dans la foulée.