Super Mario Bros : Le film s’offre une publicité géniale qui met en avant les deux plombiers

Nintendo et Illumination commencent à enclencher la deuxième pour ce qui est de la promotion du film Super Mario Bros. Les affiches et images inédites se multiplient pour le film mettant en vedette le moustachu le plus connu du jeu vidéo, tout comme les sports publicitaires qui mettent en avant quelques extraits du film, comme on a pu le voir avec un spot centré sur Donkey Kong et son affrontement avec Mario. Le Super Bowl qui a eu lieu cette nuit était l’occasion parfaite pour Nintendo d’en remettre une couche avec un spot TV très amusant.

Mario et Luigi font leur pub

Nouvelle bande-annonce pour le film Super Mario Bros. Il s'agit d'un spot diffusé pendant le Super Bowl façon publicité retro ! Le site et le numéro que l'on voit à l'écran de fin fonctionnent tous les 2 et réservent une surprise #SuperBowl #SuperMarioBros pic.twitter.com/TWODj6AQaw — ActuGaming (@ActuG) February 13, 2023

Ce dernier se concentre sur le job de plombiers des deux frangins Mario et Luigi, à travers une fausse publicité qui souhaite faire la promotion de leur agence de plomberie. On notera la musique utilisée qui sent bon la nostalgie, et l’humour qui semble définitivement bien géré dans cette production qu’il nous tarde de voir.

Mieux, cette fausse pub nous laisse aussi avec quelques easters eggs puisque le numéro et le site internet affiché à la fin de cette dernière sont bel et bien fonctionnels (du moins aux Etats-Unis pour le numéro). Sur le site, on y voit des faux avis concernant les clients ravis du service des deux frères, ou au contraire, très mécontents. Un soin du détail plutôt appréciable et drôle.

Le film Super Mario Bros sortira le 5 avril prochain dans les salles françaises.