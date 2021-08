Super Animal Royale arrive sur consoles dès maintenant

Super Animal Royale a annoncé la fin de son accès anticipé lors du Future Games Show, ce qui lui permet d’étendre ses plateformes disponibles.

Protip pour les top 1 : jouer un doggo

Super Animal Royale est comme son nom l’indique un Battle Royale (à 64) avec des animaux. Déjà disponible sur PC, Xbox One et Xbox Series via son early access, ce free-to-play est donc désormais également jouable sur PlayStation 4, PlayStation 5 et Switch et arrivera bientôt sur Stadia et GeForce Now. Le tout avec du cross-play et cross-save mais il faudra encore attendre un peu pour grouper depuis différentes plateformes.

La version 1.0 apporte son énorme lot que l’on ne détaillera pas ici (mais voici la patchnote en anglais si cela vous intéresse). Sachez au moins que les super grenouilles rejoignent les animaux jouables et qu’il sera possible d’avoir un petit familier qui vous suit lors des parties. Et forcément, il y aura l’arrivée d’un nouveau Battle Pass parce que bien entendu.

Super Animal Royale est donc disponible dès maintenant sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Switch et PC.