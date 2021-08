L’édition Gamescom du Future Games Show aura lieu le 26 août

Une journée, une conférence. C’est visiblement le rythme qui a été choisi pour cette Gamescom, qui arrivera à la fin du mois. Alors que l’on vient tout juste d’apprendre que Xbox aura droit à une présentation le 24 août, c’est désormais au tour du Future Games Show de préciser la date de sa prochaine édition.

Une nouvelle conférence à ajouter à l’agenda

Le Future Games Show reviendra donc dès le 26 août à 22 heures (heure française) pour nous présenter tout un tas de nouveaux trailers et d’extraits de gameplay sur des jeux à venir. Cette émission accueillera cette fois-ci les doubleurs Maggie Robertson et Aaron LaPlante, que l’on a récemment entendu dans Resident Evil Village.

Au programme, ce sont pas moins de 40 jeux qui devraient être présentés lors de cette édition. On sait déjà que Koch Media, Team17, Tripwire Interactive et Frontier Developments seront de la partie, avec quelques surprises promises en plus. Le show sera bien entendu à suivre sur la chaîne YouTube de GamesRadar et sur Twitch, tandis que vous pouvez compter sur nous pour vous relayer les informations les plus importantes directement sur notre site, le soir de la diffusion.