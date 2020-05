Summer of Gaming d’IGN : tout le planning en détail

Dans la lignée des multiples conférences numériques qui se dérouleront ces prochains mois, IGN avait annoncé leur propre événement, le Summer of Gaming qui devait se dérouler en juin. Cependant, les dates précises et le planning de l’événement ne nous étaient pas parvenus. C’est désormais chose faite, le Summer of Gaming prendra place du 4 au 24 juin et proposera un planning plutôt chargé.

Un planning bien rempli

Sans plus tarder, voici la liste des événements qui prendront place lors de ce salon numérique qui s’étale sur plusieurs semaines en juin.

Vendredi 5 Juin :

Speedrun caritatif sur Resident Evil 3 par le streamer Hazeblade

Annonce de trois nouveaux jeux , dont un qui est issu de la collaboration entre Funcom et The Outsiders et un deuxième édité par Merge Games

, dont un qui est issu de la collaboration entre et et un deuxième édité par Un trailer du jeu Werewolf : The Apocalypse – Earthblood ( Nacon )

) Des phases de gameplay sur cinq jeux : Blankos Bloc Party (Mythical Games), Mortal Shell (Cold Symmetry), Observer System Redux (Bloober Team), Spellbreak (Proletariat, Inc) avec une annonce et une séance d’interview pour ce dernier

Samedi 6 Juin :

Speedrun caritatif sur la licence Fallout par le streamer TomatoAngus

Streams partenaires avec les conférences numériques PC Gaming Show et The Guerilla Collective

Dimanche 7 Juin :

Streams partenaires avec The Guerilla Collective

Lundi 8 Juin :

Speedrun caritatif sur Doom Eternal par le streamer Xamide

Stream partenaire avec The Guerilla Collective

Annonce de deux nouveaux jeux : le premier serait le retour d’un classique vidéoludique ( Merge Games ), et le deuxième est l’annonce d’un jeu par le studio de développement et d’édition : Fabraz

: le premier serait le retour d’un classique vidéoludique ( ), et le deuxième est l’annonce d’un jeu par le studio de développement et d’édition : Cinq nouveaux trailers : Chivalry 2 ( Torn Banner Studios ), Dual Universe ( Novaquark ), Pathfinder : Kingmaker et Wasteland 3 ( Deep Silver ), XIII ( Microids )

), Dual Universe ( ), Pathfinder : Kingmaker et Wasteland 3 ( ), XIII ( ) Ensuite vient les preview du DLC Bounty of Blood de Borderlands 3 ( Gearbox ) et l’annonce d’une date de sortie avec preview et premières impressions du jeu The Waylanders ( Gato Studio )

) et l’annonce d’une date de sortie avec preview et premières impressions du jeu The Waylanders ( ) Puis on aura droit à des phases de gameplay de Forgotten City ( Modern Storyteller ) et Remnant : From the Ashes ( Gunfire Games ) qui auront tous deux droits à une interview des devs, puis une séance de gameplay de Second Extinction ( Systemic Reaction )

) et Remnant : From the Ashes ( ) qui auront tous deux droits à une interview des devs, puis une séance de gameplay de Second Extinction ( ) Pour clôturer cette journée chargée, une autre interview mettra à l’honneur la licence Metal Gear Solid avec David Hayter, le doubleur de Solid Snake

Mardi 9 Juin :

Speedrun caritatif sur Bloodborne par le streamer heyZeusHeresToast

Cinq nouveaux trailers : 13 Sentinels : Aegis Rim ( SEGA / Atlus ), Everspace 2 ( ROCKFISH Games ), Guilty Gear Strive ( Arc System Works ), Humble Bundle Indies Showcase, Stronghold Warlords ( Firefly Studios ) qui annoncera également une date de sortie

/ ), Everspace 2 ( ), Guilty Gear Strive ( ), Humble Bundle Indies Showcase, Stronghold Warlords ( ) qui annoncera également une date de sortie Des séances de gameplay prendront place pour les jeux : Everspace 2 ( ROCKFISH Games ), Iron Oath ( Humble Bundle ) avec une phase d’interview, New World ( Amazon Game Studios ) avec une interview des développeurs, Skater XL ( Easy Day Studios ), Solasta Crown of the Magister ( Tactical Adventures ) avec également une interview pendant la démonstration de gameplay, Total War : Troy ( Creative Assembly ) avec une phase d’interview, et finalement Yakuza : Like a Dragon ( SEGA ) qui aura aussi sa séance d’interview

), Iron Oath ( ) avec une phase d’interview, New World ( ) avec une interview des développeurs, Skater XL ( ), Solasta Crown of the Magister ( ) avec également une interview pendant la démonstration de gameplay, Total War : Troy ( ) avec une phase d’interview, et finalement Yakuza : Like a Dragon ( ) qui aura aussi sa séance d’interview Des previews seront aussi à prévoir pour Blue Fire ( Graffiti Games / Robi Studios ) et Humankind ( SEGA )

/ ) et Humankind ( ) La journée s’achèvera avec une interview de Brian Fargo pour parler de la fondation de Blizzard et mettre en avant le RPG Wasteland 3 développé par inXile Entertainment

Jeudi 11 Juin :

Speedrun caritatif sur Titanfall 2 par le streamer Bryonato

Streams partenaires avec le livestream de CD Projekt Red et la conférence EA Play Live

et la conférence Une phase de gameplay de Humankind, le nouveau projet de Amplitude Studios

Vendredi 12 Juin :

Cette journée sera consacrée à un stream caritatif sur Animal Crossing : Celebrity Island Tours avec une liste d’invité plutôt imposante, on recense : Gary Whitta, Candice Patton, Simu Liu, Felicia Day, Shannon Woodward, Cliff Bleszinski, Matthew Mercer, Austin Creed, Michelle Zauner of Japanese Breakfast, Jessica Chobot, Lauren Lapkus, Naomi Kyle, the Merrel Twins, Andrea Rene, Alanah Pearce, Arin Hanson (Game Grumps).

Lundi 15 Juin :

Speedrun caritatif sur Spongebob : Battle for Bikini Bottom par le streamer Rubbertoe64

La journée s’enchaîne ensuite avec l’annonce d’un nouveau jeu

Viendront ensuite les trailers de Castlestorm 2 ( Zen Studios ) et de Ninjala ( GungHo Entertainement )

) et de Ninjala ( ) La journée s’achèvera alors sur des séances de gameplay de Corepunk (Artificial Core), Destroy All Humans (THQ Nordic), Mafia : Definitive Edition (Hangar 13) en présence de Haden Blockman le fondateur du studio, Scarlet Nexus (Bandai Namco), Spongebob : Battle for Bikini Bottom (THQ Nordic) qui aura le droit à son interview, Warhammer 40k : Mechanicus (Kasedo Games)

Jeudi 18 Juin :

Speedrun caritatif sur Super Mario 64 par le streamer Biinny

Des phases de gameplay sur Torchlight III ( Perfect World Entertainment ) et sur un nouveau jeu pas encore annoncé

) et sur La journée se finit avec une interview de Chris Avellone, la plume de Fallout New Vegas et de Star Wars : Knight of the Old Republic, qui abordera la conception et les fondements d’un RPG mais aussi sur une interview de John Romero, le papa de Doom, qui nous fera part de l’évolution des shooters et des RPG en 2020

Mercredi 24 Juin :

Annonce d’un deuxième classique du jeu vidéo qui devrait faire son retour

qui devrait faire son retour L’événement se finira sur deux trailers, le premier sur le jeu Dreamscaper (Afterburner Studios) et le deuxième sur Sherlock Holmes : Chapter One (Frogwares)

Avec autant d’annonces, inutile de dire que tout le monde devrait y trouver son compte. Avec un total de 8 nouveaux jeux qui vont être dévoilés pendant cette conférence, il y a de quoi être impatient, d’autant que deux de ces nouveaux jeux signeraient alors le retour d’un classique sur la scène vidéoludique.